Quattro serate di World Music al Centro Musica di Trento

Trento, via Santa Margherita si colora con la street art

Si concludono oggi i lavori di realizzazione di “Windows of the World“, l’opera dello street artist Cristian Bovo, in arte Joys, scelta per animare, attraverso i colori e i segni dell’artista, la facciata dell’edificio ex Provveditorato in via Santa Margherita a Trento. Il progetto è risultato infatti vincitore del concorso artistico “Street Earth on tour […]