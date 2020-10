Covid: oggi in Trentino altri 153 contagi

Contagi: oggi in provincia gli zeri sono tre

Zero decessi, zero nuovi contagi e zero ricoverati in rianimazione. Ottime le notizie che arrivano dall’aggiornamento quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla diffusione del coronavirus in Trentino. L’unica casella ancora con il segno positivo è quella dei ricoveri, con solamente un unico paziente che necessita ancora delle cure ospedaliere, il dato più basso […]