Al Muse c’è Tree Time, in mostra il rapporto uomo-foreste

Al Muse “I colori dell’acqua” sulle evoluzioni di laghi e ghiacciai

Lunedì 17 agosto alle 20.30 presso il Giardino del MUSE, a Trento, è in programma “I colori dell’acqua“, un talk scientifico dedicato alle tante sfumature dell’acqua, dai ghiacciai neri alle maree rosse, per capire in che modo i cambiamenti climatici incidono sugli ambienti montani. Un incontro, inserito all’interno del cartellone estivo del museo “Summertime”, in cui […]