I campioni trentini giocano di squadra contro il Covid

A casa con Silvia Fondriest: “Che voglia di pallavolo, ma dobbiamo avere pazienza”

Sembrava davvero la volta buona per la promozione in A1. La Trentino Volley Rosa è stata fermata dall’emergenza covid-19 proprio sulla soglia della partita più importante della stagione: domenica 8 marzo la squadra allenata da Matteo Bertini si trovava in trasferta a San Giovanni in Marignano (Rimini) per giocare l’ultimo match del girone di andata […]