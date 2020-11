L’ultima battaglia di Rodolfo Bragagna, spirito partigiano

“Giardini ritrovati”, l’esposizione ai Ciucioi di Lavis fino all’8 dicembre

Un luogo misterioso, un nome suggestivo, la creazione unica di un personaggio visionario: il giardino Bortolotti, noto anche come giardino dei “Ciucioi”, fa da cornice a Lavis alla mostra “Giardini ritrovati. Spazi e caratteri delle architetture verdi in Trentino”. La mostra, in programma dal 5 settembre all’8 dicembre, è organizzata dalla Soprintendenza per i beni […]