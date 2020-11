Rovereto, la nuova Be Factory apprezzata dalla città. Le regole di fruizione

I nuovi spazi di Be Factory apprezzati anche dai cittadini. Foto Florio Badocchi

Dopo la rimozione delle recinzioni che separavano la ciclabile lungo il torrente Leno da Progetto Manifattura, sono numerosi i cittadini che scelgono di raggiungere lo storico compendio attraverso la “passerella” che corre sopra i nuovi spazi produttivi Be Factory. Trentino Sviluppo esprime soddisfazione per l’interesse mostrato dalla città verso l’hub della sostenibilità e, in attesa di poter organizzare proprio lì eventi e momenti di incontro dedicati, raccomanda il rispetto di alcune regole di utilizzo di spazi pensati come un grande boulevard pedonale: non è infatti possibile andare in bicicletta, giocare a pallone o fare jogging, al fine di preservare la pavimentazione galleggiante realizzata in legno e pietra trentina.

C’è soddisfazione per il fatto che il nuovo compendio Be Factory sia molto frequentato. “L’apertura dell’incubatore alla città e ai suoi cittadini aveva proprio questo obiettivo”, spiega Nicola Polito, direttore operativo di Trentino Sviluppo.

I visitatori si concentrano soprattutto sulla passerella che corre sopra i moduli produttivi a disposizione delle aziende e collega la ciclabile sul Leno alla storica piazza della Manifattura. La struttura, lunga 200 metri, è interamente sbarrierata e offre un punto di osservazione privilegiato sull’intera vallata. A sud est si possono infatti scorgere l’Ossario e la Campana dei Caduti, mentre a ovest lo sguardo è libero di vagare tra i Monti Stivo e Biaena. La passeggiata, circondata dalle piante di “Sedum”, è realizzata con materiali sostenibili, a filiera corta, come legno, vetro e verdello di Trento.

Considerata la natura galleggiante della pavimentazione, è tuttavia necessario prestare attenzione ad eventuali inciampi. “Trattandosi di un’area esclusivamente pedonale – ricorda Polito – si raccomanda di non percorrerla in bici, skateboard o motorino, per evitare in primis di incorrere in incidenti ed infortuni e, in secondo luogo, per evitare di arrecare danni al camminamento, come evidenziato dall’apposita segnaletica installata”.

La passeggiata è liberamente percorribile dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 21. È attivo un servizio di videosorveglianza e guardiania attivo 24 su 24.