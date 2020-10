Sabato a Rovereto la musica e i disegni di Davide Toffolo

Sarà il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo, con il suo inedito show da solista, dal titolo “Andrà tutto benino – Live”, a riportare la grande musica sui palchi di Upload On Tour, che riparte sabato 10 ottobre all’Auditorium Melotti di Rovereto.

Toffolo porterà in Trentino uno spettacolo pensato appositamente per questo periodo post-pandemia, nel quale, coniugando musica, parole e immagini, racconta l’arrivo del Covid-19 in Italia. Sul palco, ad aprire la serata di musica, anche tre progetti musicali in rappresentanza delle tre province dell’Euregio, scelti tra i più meritevoli tra quelli iscritti alla piattaforma di UploadSounds: Candirù per il Trentino, i Faultier per l’Alto Adige e gli Echoes per il Tirolo.

L’ingresso al concerto, che inizierà alle ore 20, è gratuito previa prenotazione, da effettuare sul sito del Centro Servizi Culturali Santa Chiara Trento. In ottemperanza con le norme di sicurezza sanitaria infatti gli accessi saranno limitati e contingentati, per assicurare il necessario distanziamento sociale.

UploadSounds è un progetto di Cooperativa Mercurio e Associazione Be It, con il sostegno di Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Land Tirol, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in collaborazione con Centro Servizi Culturali Santa Chiara e GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino”.