Covid: oggi in Trentino i positivi sono 257, 6 i decessi

A Rovereto riapre il reparto Covid

È stato riaperto ieri il reparto Covid dell’ospedale di Rovereto, per i ricoveri degli infettivi e l’assistenza respiratoria non invasiva, mentre al momento non vi è nessun ricoverato in terapia intensiva. lo ha annunciato il presidente della Provincia Fugatti, commentando in conferenza stampa i dati sui nuovi contagi, 32 rilevati nelle ultime 24 ore in […]