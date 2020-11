Aumentano i posti in Terapia intensiva negli ospedali trentini

Foto ufficio stampa PAT

Ha affrontato il tema caldo dei posti in terapia intensiva negli ospedali trentini il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti nel corso della consueta conferenza stampa dedicata agli aggiornamenti nella lotta al Coronavirus sul nostro territorio. “I dati riferiti dal Ministero riguardanti le percentuali di posti letto in terapia intensiva occupati attualmente in Trentino per il Covid-19 sono relativi a 51 posti letto totali. Ma nella prima fase Covid eravamo arrivati ad avere fino a una novantina di posti occupati, su un totale di posti letto elevabile fino a 100-110. Questi numeri sono validi anche oggi”, ha spiegato il presidente, che ha aggiunto: “In questi giorni, a seguito dell’aumento dei casi, l’Apss sta riorganizzando i posti letto disponibili per i pazienti Covid, che salgono a 66; se necessario, successivamente saliranno a 90. Gli indicatori quindi descriveranno questo rapporto fra posti letto disponibili e posti letto occupati. Ciò non significa che il Trentino potrà rimanere automaticamente nella ‘zona gialla’, perché ci sono anche altri indicatori da considerare. Ma che almeno per quanto riguarda i posti letto per le terapie intensive possiamo essere ragionevolmente tranquilli“.

“Stiamo lavorando per la rimodulazione dell’offerta assistenziale. – ha detto a sua volta il direttore facente funzioni dell’Apss Pier Paolo Benetollo. – Procediamo man mano, per non dover impattare negativamente sulle altre attività assistenziali normalmente svolte negli ospedali. Oltre ad aumentare i posti per terapia intensiva operiamo inoltre per aumentare i posti per pazienti Covid in terapia non-intensiva”.