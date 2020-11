È del trentino Riccardo Scalet il nuovo record di scalata del monte Sinai

Una gara di bicicletta “in famiglia” per concludere in bellezza la stagione agonistica. L'Unione ciclistica Valle di Cembra, che opera nel settore ciclistico giovanile da oltre vent’anni, organizza il sesto trofeo “Padre e Figlio Trentino”, cronometro a coppie di quattro chilometri su un percorso ad anello che, dallo stadio del ghiaccio si snoderà per le vie di Miola e Baselga di Piné (Via Cesare Battisti), costeggiando per un breve tratto il Lago di Serraia (via Lido) con arrivo, sempre all’Ice Rink.