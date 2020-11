La musica di Upload riparte dallo streaming con Margherita Vicario

Margherita Vicario nella foto di Niccolò Berretta

Le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria non fermano la musica di Upload On Tour, che, dopo i concerti dal vivo di Rovereto, Bressanone e Pergine, riparte con tre grandi show in diretta streaming, senza perdere la vitalità delle esibizioni dal vivo e garantendo a musicisti, tecnici e a tutto il pubblico la totale sicurezza. Nonostante le difficoltà infatti lo staff di UploadSounds ha voluto confermare, seppur in modalità virtuale, le date in programma, per garantire la presenza di un’offerta culturale di alto livello e allo stesso tempo dare un’opportunità e segnale tangibile di vicinanza ai lavoratori dello spettacolo, tra le categorie più colpite dal blocco delle attività dovuto all’emergenza sanitaria.

Il primo appuntamento virtuale si terrà questo venerdì 13 novembre, con il concerto di Margherita Vicario in diretta dal Teatro Sociale di Trento, a partire dalle ore 20.30, sul nuovo canale Youtube e sulla pagina Facebook di UploadSounds. L’esibizione della cantautrice e attrice romana sarà aperta, come da tradizione, da tre degli artisti targati Upload: Hyppoch, in rappresentanza del Trentino, Warteraum per il Tirolo e Dodicianni per l’Alto Adige.

Il giorno successivo, sabato 14 novembre, sarà la volta dell’energia dalle sonorità reggae, ska, rap e rock degli Shanti Powa, in diretta dai Beat Studios di Bolzano, mentre il 20 novembre verrà recuperato, sempre con le stesse modalità, il concerto dei Mainfelt, inizialmente sospeso per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di sicurezza sanitaria.

Il 20 novembre è la data ultima per tutti i musicisti, le band e i producer under 35 dell’Euregio per iscriversi al contest di UploadSounds e avere così anche la possibilità di entrare a far parte della rosa dei possibili finalisti.

UploadSounds​ è un progetto di Cooperativa Mercurio e Associazione Be It, con il sostegno di Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Land Tirol, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in collaborazione con Centro Servizi Culturali Santa Chiara e GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino”.