“Non solo selfie”: i giovani alla scoperta dei social

Non solo selfie. Questo il provocatorio titolo scelto dal Comitato Mostra Valle di Cembra, l’Associazione che annualmente organizza la rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna e il Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau, per il progetto, al via sulla piattaforma Zoom a partire da giovedì 19 novembre, con l’intento di proporre ai giovani del territorio un percorso per scoprire le potenzialità dell’utilizzo dei social network in ambito professionale.

“Il progetto – spiegano gli organizzatori del Comitato Mostra – rappresenta la naturale evoluzione di quanto fatto lo scorso anno, quando abbiamo affrontato il tema delle dipendenze, di varia natura. Dopo aver messo in guardia i ragazzi sui pericoli del web e dei social, infatti, intendiamo ora offrire suggerimenti e consigli per mostrare come gli stessi, se usati in maniera intelligente e con maggiore consapevolezza, possano diventare interessanti strumenti di lavoro e promozione, e magari contribuire a contrastare l’emigrazione dei giovani che spesso attanaglia le nostre terre, grazie alla possibilità di gestione da remoto”.

Il percorso, nello specifico, si struttura in tre serate trasmesse su Zoom. Nel corso del primo appuntamento, in programma giovedì 19 novembre, alle ore 20.30, vi saranno gli interventi di Monica Marabese, social media manager, e di Silvia Conotter, giornalista e deus ex machina de Il Trentino dei Bambini e de Il Trentino delle Meraviglie. Una serata che terminerà con la presentazione del contest #myvaldicembra, con cui si chiederà ai giovani partecipanti di misurarsi nella promozione del territorio attraverso la creazione di un contenuto originale – post, video, story – sul social.

La seconda serata, giovedì 26 novembre alle ore 20.30, prevede la presentazione di alcune esperienze attualmente attive in Valle, che toccano diversi ambiti: da Ilaria Baldo dell’Azienda Agricola Silpaca al musicista Mattia Nardin, da Mara Lona, responsabile del consorzio Cembrani Doc, a Chiara Moser, con il suo brand RA che si rifà ad un approccio “slow fashion”, fino a Elisa Zancanella della recentissima Tukiki, attiva nel settore natural cosmetics.

Infine, la terza serata, in programma giovedì 10 dicembre, alle ore 20.30, sarà dedicata alla presentazione dei progetti realizzati dal Piano Giovani di Zona organizzato da Apt Valle di Cembra Altopiano di Pinè, con gli interventi di Maria Pia Dall’Agnol di Apt e di Guido Laino, Presidente dell’Associazione Culturale Il Funambolo, che ha partecipato alla ideazione e organizzazione. A conclusione, si passerà alla valutazione dei contributi realizzati per il contest #myvaldicembra e a decretare i vincitori.

Gli appuntamenti, presentati e moderati dallo speaker radiofonico Simone Villotti, sono pensati per i più giovani ma aperti a tutti gli interessati. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, scrivere a caterina@comitatocembra.com o sofia@comitatocembra.com o ancora su Instagram al profilo rassegnamuller.