Coronavirus: oggi ben 14 nuovi decessi in Trentino

Coronavirus: in Trentino oggi 210 nuovi positivi, 161 i ricoveri

2.759 tamponi analizzati, 3 decessi, 210 nuovi casi positivi al Sars-Cov-2. Sono i dati principali forniti dal rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che specifica come, dei contagi riportati oggi, 131 siano associati alla presenza di sintomi per lo più lievi. Sono 104 per la precisione i soggetti classificati pauci-sintomatici e seguiti a […]