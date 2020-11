Torna la Giornata Nazionale delle Offerte per i sacerdoti

Don Franco Torresani

Torna oggi, domenica 22 novembre, la XXXII Giornata nazionale delle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti, l’appuntamento annuale che richiama l’attenzione sulla loro missione e sulla loro opera, oltre che sulle Offerte dedicate al loro sostentamento.

La Giornata nazionale delle Offerte è una domenica di vicinanza tra preti e fedeli, affidati gli uni agli altri. È la giornata del sovvenire, cioè del provvedere alle necessità della Chiesa con una scelta di condivisione: quella di accompagnare e sostenere la missione dei sacerdoti. Non solo domenica 22, ma in tutto il periodo di Natale, per poi ripetere l’Offerta nel corso dei mesi successivi. Basta anche una piccola somma ma donata in tanti.

Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, le Offerte sono uno strumento perequativo e di solidarietà nazionale scaturito dalla revisione concordataria del 1984, per sostenere l’attività pastorale dei circa 34.000 sacerdoti diocesani.

Tra i 34mila preti diocesani, testimonial dell’iniziativa in Trentino è don Franco Torresani, parroco – atleta ad Arco, unico religioso ad essere stato convocato nella Nazionale Assoluta in una disciplina del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.