La “Strenna” 2021 oltre la nube della pandemia

Preti con lo zaino, i ritratti di Bepi Grosselli

Non sarà mai un mestiere, tanto meno retribuito, ma il “prete di montagna” merita un’attenzione particolare, perchè nell’abbondante letteratura di montagna, sono rari i titoli sulle guide spirituali in alta quota. Il libro di mons. Giuseppe Grosselli riempie questa lacuna: non solo dando riconoscenza ai sacerdoti che hanno guidato varie generazioni alla scoperta delle montagne […]