Coronavirus: oggi in Trentino 156 nuovi casi e 8 decessi

Anche in Trentino tampone per chi torna da mete a rischio

Anche la Provincia di Trento recepisce l’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto che prevede l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, per tutte le persone che rientrano sul territorio nazionale dopo aver soggiornato, nei 14 giorni precedenti, in Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Il test […]