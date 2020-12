Come leggere il clima negli anelli degli alberi

La storia del mondo è scritta negli anelli degli alberi. La dendrocronologia è la scienza che studia le crescite anulari e ne individua l’anno preciso di sviluppo. L’anello dell’albero conserva memoria dell’andamento climatico comportandosi come una black box, una vera scatola nera. Queste le premesse dell’incontro online dal titolo “Leggere il clima negli anelli degli alberi“, che si svolgerà sui canali social della Fondazione Museo Civico di Rovereto, ente organizzatore dell’evento assieme alla Fondazione Comel.

Analizzando serie di anelli è possibile ricostruire importanti eventi climatici che hanno determinato avvenimenti storici come la caduta dell’impero romano e la piccola era glaciale dell’età moderna. Il riscaldamento globale di questi ultimi decenni è riscontrabile anche negli anelli degli alberi e nelle cronologie che abbracciano gli ultimi due millenni, come spiegheranno durante l’incontro, in programma giovedì 3 dicembre alle ore 18, Maria Ivana Pezzo e Stefano Marconi del Laboratorio di Dendrocronologia della Fondazione Museo Civico di Rovereto.