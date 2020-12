Coronavirus: oggi in Trentino 278 nuovi casi e 3 decessi

L’analisi dei tamponi. Foto APSS

Sono in linea con i numeri dell’ultimo periodo i dati forniti dal bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari: a fronte di quasi 4000 tamponi infatti sono stati riscontrati 278 nuovi contagi; si registrano inoltre 3 decessi e 47 ricoveri in rianimazione, mentre i guariti sfiorano quota 13.000.

Nel dettaglio, dei 278 nuovi positivi, circa due terzi (189) sono stati individuati grazie alle attività di contact tracing o screening. A domicilio sono seguiti 138 asintomatici e 45 pauci sintomatici. Nelle RSA si contano invece 58 contagi fra operatori e ospiti.

Tra chi ha più di 70 anni invece nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 106 nuovi casi, mentre tra i piccolissimi si contano 1 bambino con meno di 2 anni e un altro di età compresa fra 3 e 5 anni.

I 3 nuovi decessi – età media 85 anni – sono avvenuti in strutture sanitarie (2) e in Rsa (1): si tratta di 2 donne e 1 uomo. Negli ospedali, a fronte di 37 dimissioni si sono registrati ieri 46 nuovi ingressi: il totale dei pazienti covid ricoverati è adesso di 459, di cui 47 in rianimazione.

Si registrano inoltre 23 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare; i sanitari stanno ricostruendo la mappa dei loro contatti per stabilire se sarà necessario procedere con l’isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 78). Continuano a crescere intanto i guariti: con i 267 di oggi il totale sale a 12.940.

Sempre intenso il lavoro di screening, con altri 3.705 tamponi analizzati ieri (2.603 all’Ospedale Santa Chiara e 1.102 alla Fem) per un totale di 381.544 da inizio pandemia.