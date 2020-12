“Non Fermiamo Questa Voce”, la radio-maratona in ricordo di Antonio Megalizzi

Da lunedì una nuova ordinanza per il Trentino

Il Trentino resta zona gialla, ma entrano in vigore nuove misure, più stringenti, per il contenimento della pandemia, mentre diventano zona rossa, invece, i comuni di Castello Tesino, Bedollo e Baselgà di Pinè, che presentano un indice di contagio superiore al 3% della popolazione residente. Queste le prime anticipazioni della nuova ordinanza, ancora in via […]