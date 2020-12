447 nuovi positivi e altri 9 decessi per Covid oggi in Trentino

Una somministrazione del tampone “drive through”. Foto Ufficio Stampa PAT

Restano in linea con i numeri del periodo i dati rilevati dal bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sull’incidenza della pandemia da Covid-19, che nelle ultime 24 ore ha registrato 9 nuove vittime e 447 nuovi positivi.

Dei 9 decessi, 3 sono avvenuti in Rsa, gli altri in strutture ospedaliere. Si tratta di 3 donne e di 6 uomini; la vittima più giovane aveva 72 anni, quella più anziana 93: l’età media è di 86 anni. Tra i nuovi positivi invece 217 sono risultati positivi ai tamponi molecolari e 230 all’antigenico. Ben 85 gli over 70 mentre i piccolissimi con meno di 5 anni sono 7 (2 dei quali hanno meno di 2 anni) e 29 bambini e ragazzi in età scolare: riguardo a questi ultimi, come sempre, sono in corso le indagini epidemiologiche che potrebbero determinare la necessità di isolare le rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 26).

Sul fronte ospedaliero restano importanti ma stabili le cifre, con 479 pazienti ricoverati di cui 48 in rianimazione, come nei giorni scorsi. L’obiettivo è di raggiungere un equilibrio fra ingressi e dimissioni: ieri ad esempio i nuovi ricoveri sono stati 40 a fronte di 35 pazienti che sono stati dimessi. Sale di altri 283 il numero dei guariti che da inizio pandemia sono diventati ormai 14.544.

Infine il numero dei tamponi: l’ultimo stock registra 2.699 tamponi molecolari analizzati (di cui 2.335 all’Ospedale Santa Chiara e 364 alla Fem). All’Apss infine risultano effettuati 1.730 tamponi rapidi antigenici.