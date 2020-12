Covid: 14 decessi in Trentino, 141 positivi su un migliaio di tamponi

I tamponi drive through si spostano al PalaTrento

Da lunedì 12 ottobre il drive thorugh tamponi di Trento si sposta dalla attuale sede di via Briamasco 2 al parcheggio del PalaTrento in via Fersina – località Ghiaie a Trento Sud. Il tendone sarà allestito nella stessa area che ospita il drive through vaccinazioni antinfluenzali ma sul lato opposto del parcheggio. L’accesso al drive […]