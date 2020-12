Itas, che spettacolo! Civitanova battuta 3-0

Grande vittoria per Trento che ha battuto Civitanova 3-0. Foto Trentino Volley

Nel posticipo del quattordicesimo turno di Super Lega, in un inedito monday afernoon, Trento si è imposta con un perentorio 3-0 (25-22,25-23,25-22) su Civitanova, confermando l’ottimo momento di forma e la striscia di vittorie consecutive che arriva a 6, in altrettante partite disputate nel mese di dicembre. Quello di questo pomeriggio rappresentava certo il banco di prova sicuramente più severo per l’Itas, dato che la Cucine Lube, seconda forza del campionato, era già stata in grado di batterla due volte in questo avvio di stagione.

La cronaca. La lettura degli starting six non presenta sorprese; l’Itas Trentino deve fare a meno solo di Kooy e si presenta in campo quindi con i sette giocatori che mercoledì scorso hanno imposto lo stop in tre set a Modena: Giannelli al palleggio, Nimir opposto, Michieletto e Lucarelli schiacciatori, Lisinac e Podrascanin centrali, Rossini libero. La Cucine Lube Civitanova risponde con De Cecco in regia, Rychlicki opposto, Leal e Juantorena schiacciatori, Anzani e Simon centrali, Balaso libero. L’avvio è nel segno di Juantorena: con un muro su Podrascanin e il contrattacco vincente in diagonale spinge i suoi sul 2-5, ma Michieletto gli risponde subito per il 5-5. Da lì in poi le due squadre non concedono nulla l’un l’altra, lavorando benissimo in fase di cambiopalla (8-8, 11-11, 14-14), con particolare menzione per l’efficacia a rete di Lucarelli sul fronte gialloblù e Rychlicki per quello ospite. L’ace di Giannelli su Osmany inverte la tendenza (16-15), ma Trento tiene la testa avanti per pochissimi secondi, perché poi Simon mura la pipe di Lucarelli (18-19, time out Lorenzetti). Allo sprint fanno la differenza il muro di Michieletto su Juantorena (20-19), il successivo ace di Nimir su Balaso e l’attacco dello stesso opposto (22-19); i gialloblù difendono il vantaggio acquisito e chiudono i conti sul 25-22 (primo tempo di Lisinac).

Secondo set. Sull’onda dell’entusiasmo l’Itas Trentino rientra in campo già “calda” per il secondo set; Nimir picchia dalla linea dei nove metri e, assistito da Michieletto, proietta i suoi subito avanti (7-3, time De Giorgi). Il vantaggio aumento quando lo stesso giovane martello di posto 4 realizza una battuta punto (9-4); nel momento di massimo splendore gialloblù, la Cucine Lube si ritrova e con Leal torna a macinare gioco e break point tornando in partita (10-8, tempo richiesto da Lorenzetti). Due muri (Michieletto su Rychlicki e Podrascanin su Juantorena) fanno ripartire i padroni di casa (16-12); anche in questo caso Civitanova non si scompone e col solito Leal risale sino al meno uno (19-18) e poi mette la freccia con Kovar (in campo per Osmany, 21-22). Nimir non ci sta e al servizio (e contrattacco) ribalta di nuovo le sorti del parziale: 24-22 e 25-23 (errore al servizio di Leal).

Terzo set. Sul 2-0 l’Itas Trentino è un treno in corsa che vuole assolutamente arrivare a destinazione e Nimir il suo conduttore; col servizio spinge i gialloblù sul 7-4, corretto poi in 10-5 da Michieletto e Lucarelli. Civitanova prova a reagire con Leal (13-10), ma Trento fiuta il pericolo e riparte con l’opposto olandese (17-12). Il nuovo sussulto della Cucine Lube porta la firma di Simon in battuta (anche un ace per il 19-17, time out Lorenzetti), ma poi il match diventa definitivamente dei locali (21-17, 23-20, 25-22).