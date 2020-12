Oggi la decisione su chiusure e nuove classificazioni

Foto ufficio stampa PAT

È in programma oggi, venerdì 18 dicembre, alle 12, la nuova riunione fra i vertici della Provincia, assieme a quelli delle altre Regioni italiane, e il Governo in cui saranno comunicate le decisioni di Roma riguardo alle chiusure previste per il periodo natalizio e la classificazione delle Regioni.

“Per consentire agli operatori commerciali di organizzarsi”, ha detto il presidente della provincia di Trento Fugatti nella consueta conferenza stampa svolta online nel tardo pomeriggio di ieri: “possiamo dire che le previste nuove restrizioni al momento restano confermate dal 24 dicembre. Domani però potrebbe cambiare la classificazione delle Regioni e Province autonome, fra cui anche il Trentino. Sapremo nelle prossime ore se rimarremo zona gialla o diventeremo arancione. Solo dopo avere avuto un responso dall’Istituto superiore di sanità su questo punto fondamentale potremo dare seguito ad eventuali decisioni su scala provinciale. I nostri parametri non sono peggiorati rispetto alla settimana scorsa, quindi attendiamo con serenità l’esito dei tecnici. In quanto all’indice Rt, dalle nostre informazioni, potrebbe crescere su base nazionale, e in questo caso crediamo che anche in Trentino potrebbe salire in termini proporzionali”.