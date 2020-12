Dura poco il coprifuoco alle 20. Fugatti: “Dal 24 vale la norma nazionale”

Maurizio Fugatti in conferenza stampa

Cambiano ancora le regole in Trentino. Il presidente della Giunta provinciale Fugatti a un solo giorno dalla firma dell’ordinanza che anticipava il coprifuoco dalle 22 alle 20, durante l’odierna conferenza stampa ha infatti annunciato che “la nostra ordinanza, che inizialmente aveva valore fino al 6 gennaio, con il 23 sera decade: dal 24 dicembre vale anche in Trentino l’ordinanza nazionale”.

A partire dalla Vigilia di Natale, con la contestuale entrata in vigore del decreto approvato ieri dal Governo, si torna quindi all’obbligo di rientrare alle ore 22, ovviamente mantenendo le limitazioni imposte dall’arrivo della “zona rossa“.

“Dispiace per i giovani che per questo weekend sono costretti a a tornare a casa alle 20 anziché alle 22, ma vi rifarete” ha detto Fugatti, commentando le lamentele ricevute rispetto all’anticipo del coprifuoco che, di fatto, varrà da oggi e per soltanto 5 giorni.

“Abbiamo preso una decisione per il nostro territorio perché, senza polemica, abbiamo atteso per 4 giorni una decisione del Governo, dopodiché dopo un certo punto abbiamo dovuto decidere qualcosa per fronteggiare una situazione critica“, ha aggiunto il presidente della Provincia: “Il 21, 22 e 23 cambia poco, noi restiamo gialli, ma con il limite agli spostamenti tra Regioni o verso la provincia di Bolzano”.