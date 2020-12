Villa Corniole, da Giovo alle Medaglie d’Oro di Londra

Terra fra i monti dice no ai lavori attorno al Lago Santo

Dopo la ventiquattro ore organizzata venerdì scorso, non si fermano le proteste per l’avvio dei lavori attorno al Lago Santo. Ad alzare la voce, oggi, è l’associazione “Terra fra i monti – Land im Gebirge” che, in una nota, esprime amarezza e inquietudine per l’avvio dei lavori di “valorizzazione turistico – ambientale” del Lago Santo. […]