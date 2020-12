“Alpini sempre una famiglia”, la Sezione Ana di Trento festeggia il centenario

È stato presentato oggi “Alpini sempre una famiglia“, il volume che la Sezione Ana di Trento ha pubblicato per celebrare, in un anno in cui sono stati annullati, per ragioni di salute pubblica, tutti gli altri eventi commemorativi, i cento anni dalla propria fondazione, avvenuta nel 1920.

Si tratta di un’opera a più voci, con una ventina tra autori e protagonisti di interviste che si sono alternati per documentare la storia, ma anche l’impegno, la solidarietà e il futuro delle penne nere trentine, con una consapevolezza che viene ribadita sulla quarta di copertina del libro: «Gli alpini sapranno trovare il loro futuro senza mai dimenticare il passato e con una certezza: le comunità di montagna, senza di loro, non sarebbero più le stesse».

Tra gli interventi quello del direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino, Giuseppe Ferrandi, a cui è toccato il compito di tracciare la storia degli alpini trentini in un contesto delicato come il Trentino, terra di confine. Una storia ripercorsa – negli ultimi 10 anni – dall’ex presidente Maurizio Pinamonti e dal nuovo presidente Paolo Frizzi che – assieme a Luciano Rinaldi – ha ricordato i giorni dell’Adunata di Trento nel 2018. Renzo Merler (vice presidente dell’Ana di Trento) ha ripercorso le vicende dei gruppi trentini (le fondamenta dell’Ana) mentre Giorgio Seppi e Carlo Frigo hanno ricostruito storia e fatti dei Nu.Vol.A., cioè i nuclei della protezione civile degli alpini. Ma il libro contiene anche interventi dei giornalisti Andrea Selva e Alberto Penasa, di Gianni Calliari, Roberto Bertuol, Luca Menegatti, Armando Bernardi, Corrado Zanon, Marino Zorzi, Gregorio Pezzato e Stefano Zanghellini, oltre alle interviste ai generali Claudio Berto e Stefano Basset.

Oltre 200 pagine, con un centinaio di fotografie (d’archivio e attuali) che documentano un viaggio di cent’anni nella storia del Trentino che ha visto (e vede ancora) gli Alpini come protagonisti su vari fronti: dalla conservazione della memoria alla vita sociale, dagli interventi nell’ambito della protezione civile alle iniziative di solidarietà che stupiscono ogni volta per la generosità che gli alpini riescono a mettere in moto. Il libro del centenario completa con il terzo volume la fortunata collana “Alpini una famiglia” inaugurata nel 1983 su iniziativa di Celestino Margonari e che aveva visto nel 2005 la pubblicazione di un secondo volume, curato da Giuseppe Demattè, Guido Vettorazzo e Tommaso Decarli.