Il panettone del Panificio Moderno? Uno dei migliori d’Italia

Il panettone del Panificio Moderno, premiato dalla classifica di “Dissapore”

“Ogni tanto succede che qualche panettone sfugga al nostro ‘controllo’”, scrivono i proprietari del Panificio Moderno, che ha sede a Rovereto, Isera e Trento. Viene chiarito subito dove siano arrivati i panettoni scappati: nella redazione di “Dissapore”, nota rivista che si occupa di gastronomia, entrando nella sua classifica dei migliori panettoni d’Italia.

“Da qualche anno tenevamo d’occhio il panettone prodotto da questo virtuoso panificio trentino – scrive Chiara Cavalleris, della redazione di “Dissapore” -. Finalmente non lascia spazio a dubbi: il lievitato di Matteo Piffer, castello di alveoli più o meno regolari che pare costruito intorno ai pezzettoni di candito fatto in casa, merita una posizione in questa classifica”.

È il primo anno, infatti, che il panettone del Panificio Moderno entra nella top 30 (31 per l’esattezza) dei migliori panettoni d’Italia stilata da “Dissapore”. Una classifica inclusiva, che premia sia i panettoni prodotti da marchi affermati sia quelli che invece nascono da realtà emergenti del settore della gastronomia. Una classifica oggi ancora più importante, perché vuole supportare “gli artigiani del cibo”, colpiti, come molti altri professionisti, in questo difficile 2020.

In particolare, il Panificio Moderno si è meritato il diciottesimo posto. “Aspetto esterno modesto, dimensioni (e prezzo) contenuto in un packaging sobrio ed elegante: questo è il panettone che non direste mai – lo descrive “Dissapore” -. Più intenso nel gusto che nei profumi, avvolge l’abnorme agrume candito in proprio, morbido morbido, tra ragnatele di pasta dalla dolcezza equilibrata in cui spiccano vaniglia e miele”.