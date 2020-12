La statuina dell’infermiera donata a Tisi

Il presepe di Curia con la statuina donata da Coldiretti e Confartigianato

E’ tradizione annuale che Coldiretti e Confartigianato donino ai vescovi delle diocesi italiane quella che viene definita “la statuina dell’anno”, per mettere in evidenza i mestieri che aggiornano e attualizzano i personaggi del presepe. Quest’anno essa raffigura un’infermiera dei reparti Covid ed è stata donata oggi all’Arcivescovo di Trento Mons. Lauro Tisi dal presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi e dal direttore Enzo Bottos insieme al presidente dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese Marco Segatta.: “La statuina – ha spiegato Barbacovi – è un doveroso tributo agli operatori sanitari che sono in prima linea contro il Covid-19 per salvare vite, ma è anche simbolo di solidarietà, impegno e coraggio delle migliaia di imprenditori che da mesi ogni giorno, silenziosi, tengono duro con grande difficoltà per costruire la rinascita del tessuto produttivo del nostro Paese”.

Mons. Tisi ha condiviso la scelta del personaggio ed ha subito provveduto a collocare la statuina nel presepe allestito dai ragazzi dell’ANFFAS nell’atrio della Curia vescovile in piazza Fiera.