Arianna Bridi premiata dal Comune di Trento come “simbolo di resistenza”

La consegna del riconoscimento a Palazzo Geremia

“Ad Arianna Bridi, grande atleta dei record”. Recita così il premio che il sindaco di Trento Franco Ianeselli ha consegnato questa mattina a Palazzo Geremia alla giovane nuotatrice trentina.

“Volge al termine un 2020 che ci ha stremati – ha spiegato Ianeselli – è in arrivo il 2021 che non si preannuncia facile. In questo periodo, la città ha più che mai bisogno di simboli positivi“.

Arianna Bridi è stata la prima – e finora unica – donna a vincere la Capri-Napoli di nuoto. 36 chilometri percorsi in 6 ore, 4 minuti, 26 secondi e 7 centesimi di bracciate, un record assoluto per la manifestazione sportiva. Si è guadagnata due bronzi ai mondiali e un oro agli europei, dimostrando tenacia e perseveranza, qualità che Ianeselli ha scelto di premiare in questo difficile 2020. “Questo – ha dichiarato il sindaco – è un Natale di resistenza. E Arianna Bridi è una trentina che della resistenza è l’incarnazione”.

Erano presenti alla premiazione anche l’assessore allo sport Salvatore Panetta, la presidente del Coni trentino Paola Mora e il comandante della polizia locale Lino Giacomoni.

Oltre al trofeo, consegnato a nome della città di Trento, il sindaco ha voluto regalare ad Arianna un altro regalo: “Lido”, libro di Christopher Beanland. Il volume offre un vero e proprio tour fotografico delle piscine all’aperto più suggestive al mondo.