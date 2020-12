Il grande fotogiornalismo online: la mostra dell’Atlante delle Guerre

È tempo di finale per UploadSounds 2020

Si avvia alla conclusione il percorso di UploadSounds 2020, che sabato 12 dicembre assegnerà i suoi premi ai migliori musicisti under 35 dell’Euregio, in una lunga giornata di musica che sarà conclusa dal concerto online degli I Hate My Village, il supergruppo formato da Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), […]