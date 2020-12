I “Pacchi di Solidarietà” di Coldiretti per le famiglie bisognose

I primi pacchi sono stati consegnati in Val di Non, Val di Cembra, Val di Fassa e in Provincia di Bolzano. Contengono oltre 2mila chili di generi alimentari diretti alle famiglie bisognose del Trentino Alto Adige.

Il progetto si chiama “Pacchi di Solidarietà”, ed è promosso da Coldiretti in tutta Italia. Sono una settantina i pacchi che verranno distribuiti in tutta la penisola, grazie alla capillarità territoriale dell’associazione sindacale, che conta ben 10 uffici di zona. Saranno consegnati entro fine anno, con l’aiuto delle varie Comunità di Valle, che hanno contribuito a individuare le persone bisognose nei loro territori.

“Pacchi di Solidarietà” arriva dopo altre due iniziative che avevano coinvolto il territorio del Trentino Alto Adige: la “Spesa Sospesa” e la “Pasta della Solidarietà”.

“Si tratta – spiega il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi – della più grande offerta gratuita di cibo realizzata dagli agricoltori italiani per aiutare a superare l’emergenza economica e sociale provocata dalla diffusione del coronavirus e dalle necessarie misure di contenimento. Abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche – aggiunge – e ci piacerebbe che quest’esperienza non rimanesse limitata a quest’occasione, ma diventasse un fenomeno strutturale”.