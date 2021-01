Coronavirus: i dati del primo giorno dell’anno

Covid in Trentino, oggi 222 nuovi contagi e 2 decessi

Sono 222 i casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Trento evidenziati oggi dal rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Di questi i sintomatici sono 114. Nel dettaglio, tra i nuovi casi figurano 45 persone che hanno 70 o più anni, a conferma della necessità di porre in atto tutte le […]