Coronavirus: in Trentino altri 4 lutti e 287 nuovi casi

447 nuovi positivi e altri 9 decessi per Covid oggi in Trentino

Restano in linea con i numeri del periodo i dati rilevati dal bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sull’incidenza della pandemia da Covid-19, che nelle ultime 24 ore ha registrato 9 nuove vittime e 447 nuovi positivi. Dei 9 decessi, 3 sono avvenuti in Rsa, gli altri in strutture ospedaliere. Si tratta di […]