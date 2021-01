Covid: altri 8 decessi e 373 nuovi positivi in Trentino

Estesa la gratuità del vaccino antinfluenzale

Aumentano le classi di persone che hanno diritto alla gratuità del vaccino antinflulenzale. La Giunta provinciale infatti, su indicazione dell’assessore alla salute, ha approvato l’aggiornamento del calendario provinciale delle vaccinazioni, stabilendo l’offerta gratuita del vaccino antinfluenzale per le persone dai 60 anni di età (in precedenza era dai 65 anni in poi), per i bambini […]