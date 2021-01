In Trentino somministrati già 7.120 i vaccini anti Covid-19

La preparazione del vaccino. Foto ufficio stampa PAT

Sono 7.120 i vaccini anti Covid-19 somministrati finora in Trentino, di cui 2.407 ad ospiti di residenze per anziani. Lo ha spiegato durante la conferenza stampa della Task force provinciale il direttore sanitario di APSS Antonio Ferro, commentando il risultato, che porta la Provincia autonoma di Trento tra i territori più virtuosi per utilizzo dei vaccini.

“La somministrazione del vaccino sta procedendo con un’adesione molto elevata da parte del personale sanitario – ha detto Ferro – e ci tengo a ringraziare tutti perché questa chiamata alle armi è stato colta da tutti gli operatori. Stiamo lavorando ad un piano vaccinale, tenendo conto che saranno tra le 10.000/15.000 le dosi di vaccino consegnate settimanalmente. Il nostro obiettivo è quello di coprire nei prossimi 3 mesi tutta la popolazione fragile, comprese quindi categorie come gli immunodepressi. Per noi è quindi prioritario vaccinare gli anziani partendo dagli over 80, scendendo poi ai 70enni. I giovani saranno vaccinati per ultimi, verso la fine del 2021, inizio 2022. Segnalo che ad oggi non abbiamo segnalazione di eventi importanti di reazione al virus, si sta infatti dimostrando un vaccino ben tollerato e sicuro. Giudico in maniera positiva queste richieste di vaccino che ci vengono fatte dalle varie categorie al quale speriamo di dare presto risposta tenendo conto delle indicazioni ministeriali”.