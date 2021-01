Covid in Trentino: altre 6 vittime e 80 nuovi casi

In Trentino oggi 173 positivi e record di tamponi analizzati

Con la cifra record di 3.132 tamponi analizzati ieri, salgono di altre 173 unità i casi positivi al Covid-19 in Provincia di Trento. Lo certifica il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che specifica come, sul totale dei nuovi contagiati, la maggior parte (98) presenta sintomi. Aumentano anche i ricoveri in ospedale, che […]