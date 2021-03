Castello Tesino. Inaugurata alla casa di riposo Suor Agnese la stanza degli abbracci

Castello Tesino, restaurato l’affresco di casa dei “Morandei”

Dopo un restauro durato anni è tornato a rivivere l’affresco che un tempo era sulla casa dei “Morandei” in via Terrasanta a Castello Tesino. Prima dell’abbattimento dell’abitazione era infatti stato staccato per essere portato in salvo e oggi è esposto in biblioteca in attesa di trovare una destinazione definitiva. Tutti quelli che abitano nella zona […]