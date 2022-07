Compie 60 anni l’AVIS di Castello Tesino

Ha festeggiato i 60 anni dalla sua fondazione l’Associazione comunale dei donatori di sangue di Castello Tesino: un importante traguardo celebrato dal Comune di Castello Tesino e dall’APT Valsugana Lagorai con un variegato programma di attività per il fine settimana.

Il presidente dell’AVIS comunale di Castello Tesino Elvis Dean ha sottolineato come “si tratti di un traguardo ragguardevole per una piccola comunità come la nostra che può vantare 130 iscritti. Ringrazio le autorità per essere intervenute a festeggiare con noi e soprattutto tutti i volontari che credono in Avis”. All’inaugurazione sono inoltre intervenuti l’onorevole Mauro Sutto, il vicesindaco Fabio Franceschini, Giacomo Pasquazzo dell’AVIS comunale di Borgo Valsugana in rappresentanza dell AVIS del Trentino e Fabrizio Trentin dell’AVIS regionale. L’assessora alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, presente ai festeggiamenti, ha ringraziato Avis per l’invito e tutti i suoi volontari: “La conca del Tesino è da sempre un terra che crede nel volontariato. Lo dimostra la presenza del Servizio trasporto infermi, una delle poche in Trentino gestita esclusivamente da volontari. Per quanto riguarda la donazione del sangue l’Avis di Castello Tesino insieme all’Avis della Bassa Valsugana riescono a garantire il fabbisogno di sangue ed esportarlo anche in altre regioni. Questo è successo anche durante la pandemia, garantendo la raccolta. Possiamo quindi essere orgogliosi di festeggiare questi 60 anni di attività e questo gruppo di volontari che sono parte fondante di una comunità attenta e attiva”.

Tra le iniziative, anche quelle proposte da TrentinoSalute4.0 in linea con la “Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne”, volte a promuovere le app TreC+ (per l’accesso al Fasciolo Sanitario elettronico e ai servizi sanitari provinciali) e Trentino Salute+ che incentiva un corretto e sano stile di vita, attraverso l’utilizzo della tecnologia. Oltre allo sportello informativo previsto per il pomeriggio di sabato, dove i cittadini sono stati aiutati ad attivare e installare le app della salute, nel pomeriggio di domenica, dalle 15.30 in poi, TS4.0 propone una camminata nella natura con il geocaching alla ricerca delle “fontane” del paese. Si tratta di una sorta di “caccia al tesoro virtuale“: all’interno della App Salute+, selezionando il menu “Impronte in salute” si potrà avviare il gioco. Basterà attivare il GPS (geolocalizzazione) sullo smartphone, selezionare il percorso del “Tesino”, individuare e raggiungere le 13 fontane visibili sulla mappa e completare il tracciato. Riceverà un gadget chi riuscirà a trovare tutte le fontane.

Nel corso del pomeriggio di ieri si sono inoltre tenute due conferenze curate dal Dipartimento della salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento e da TrentinoSalute4.0. Nello specifico “La salute nell’era della digitalizzazione” e “Salute+ e la promozione di sani e corretti stili di vita”.