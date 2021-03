Covid in Trentino: oggi 4 decessi e 196 nuovi contagi

Covid in Trentino: altri 4 morti e 257 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Appare in lieve miglioramento rispetto agli ultimi giorni la situazione Covid-19 in Trentino descritta dai dati contenuti nel bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Diminuiscono infatti i pazienti covid in ospedale e – a fronte di quasi 4000 tamponi – i nuovi positivi sono 257. I decessi oggi sono 4, la metà dei […]