Tenna accoglie la campagna “Cuori di biscotto” della Telethon

Il logo dell’inizitiva

Come ogni anno, la Fondazione Telethon lancia la campagna “Cuori di biscotto” per finanziare la ricerca sulle malattie rare, in vista della festa della mamma (9 maggio).

L’intenzione, inizialmente, era quella di allestire dei banchetti in alcune città. Chiaramente, a causa del Covid, non sarà possibile: entrano quindi in gioco i volontari della Fondazione, che si occuperanno della distribuzione diretta dei biscotti, prodotti dalla pasticceria di Grondona di Genova.

Tra i volontari per il Trentino, c’è Nicole Moschen di Tenna, che ha lanciato un appello sui social a cui hanno risposto già un centinaio di persone.

La campagna andrà avanti fino al 9 maggio, con l’hashtag sui social #ioperlei. L’offerta minima per i biscotti, contenuti in scatole di latta, è di 12 euro. Per informazioni sull’iniziativa, contattare Nicole Moschen (nicole.moschen@yahoo.it).