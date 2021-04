Fugatti: “Chiederemo a Draghi aperture anticipate rispetto a quanto previsto”

Maurizio Fugatti in conferenza stampa

Nel tardo pomeriggio di oggi si è svolta la prima conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione Covid-19 in Trentino dopo il ritorno in zona arancione. Il presidente della Giunta provinciale Fugatti ha affrontato il tema delle possibili riaperture: “Anche a seguito delle proteste delle categorie colpite dalle chiusure, se ne parlerà sicuramente giovedì in sede istituzionale, con la conferenza delle Regioni in cui sarà presente anche il premier Draghi. Riteniamo, come Trentino, che la situazione si stia stabilizzando, abbiamo da quattro settimane un Rt da zona gialla, e anche noi chiederemo una rivalutazione del fatto che si debba aspettare fino a fine mese per ragionare sulle nuove aperture”.

“Ci affiancheremo ad altre regioni che faranno la richiesta al premier di valutare le ipotesi di riapertura anticipata rispetto a quanto previsto”, ha aggiunto Fugatti commentando le manifestazioni che si sono svolte in questi giorni: “Le proteste avvenute in Trentino nella scorsa settimana sono state gestite nel pieno rispetto delle regole, ma non ho visto le immagini di questo pomeriggio a Roma. Le difficoltà vanno comprese, siamo di fronte a categorie che hanno il problema di mantenere le loro famiglie. Dobbiamo riuscire a mettere insieme le due emergenze che abbiamo oggi, quella sanitaria e quella socio-economica“.

Quindi Fugatti ha spiegato quanto contenuto nell’ordinanza firmata oggi: “Si tratta di una proroga di decisioni prese in altre ordinanze, non si aggiunge nulla di nuovo a quanto già deciso”.