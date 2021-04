A judo si vince anche online. Medaglia d’oro per i fratelli Tarabelli

Si è disputato per la prima volta nella sua storia in modalità online l’EJU Kata Tournament – 37° Trofeo Villanova, competizione internazionale delle forme del judo, che lo scorso sabato 27 marzo, ha coinvolto 82 coppie partecipanti provenienti da 13 differenti nazioni, che hanno partecipato attraverso il filtro del video e sono stati valutati dalla giuria internazionale.

Tra i premiati, anche i fratelli trentini Giovanni e Angelica Tarabelli, che hanno vinto l’oro nella specialità Ju No Kata, la forma della cedevolezza, conquistando così la qualificazione per le Finali Europee previste dal 3 al 4 luglio a Varsavia. Angelica e Giovanni, figli del maestro benemerito Dario Tarabelli che in oltre 50 anni di attività ha contribuito alla promozione ed allo sviluppo del movimento sportivo provinciale legato al judo, sono stati così premiati a distanza, dalla presidente del CONI Trento Paola Mora, che ha ricevuto via posta le medaglie d’oro del Trofeo Villanova.

“Premiare atleti trentini, eccellenze del panorama mondiale – ha commentato la presidente Mora – è sempre un orgoglio. Angelica e Giovanni sono i frutti di un percorso nato in famiglia che allo stesso tempo ha contribuito in maniera determinante alla diffusione delle arti marziali ed alla crescita della cultura sportiva in Trentino”.

“Tornare a ricevere una medaglia in presenza – ha sottolineato Angelica – è un’emozione impossibile da nascondere soprattutto per tutto coloro che vivono i sani principi dell’agonismo. Desideriamo che questo risultato possa essere stimolo virtuoso per i nostri allievi ed i giovani tutti in questo contesto difficile dove chi pratica uno sport da contatto è messo a dura prova”. Un entusiasmo condiviso dal fratello Giovanni: “Ci siamo confrontati con 21 coppie di caratura internazionale nel nostro stile e siamo felici di rappresentare ai massimi livelli il movimento sportivo provinciale ed il nostro territorio”.