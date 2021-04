Coronavirus: un decesso e 88 nuovi casi nel bollettino del 17 aprile

Covid in Trentino: oggi 265 nuovi casi positivi e 12 decessi

Ancora alto il numero dei decessi in Trentino a causa del Covid-19: sono 12 infatti quelli riportati oggi dal bollettino dell’azienda provinciale per i servizi sanitari, 3 dei quali avvenuti in RSA. Si tratta di 5 uomini e 7 donne; l’età media è di 85 anni. I nuovi casi positivi sono 265, circa due terzi […]