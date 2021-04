Inaugurato il percorso pedonale al Bersaglio di Ala

È stato inaugurato nella mattinata di oggi, sabato 17 aprile, il percorso in località al “Bersaglio” di Ala, un itinerario pedonale in nove tappe storico-naturalistiche fruibile da tutti, e disponibile per turisti e scuole, alla scoperta delle ricchezze del territorio.

Al centro degli approfondimenti proposti lungo il facile percorso pedonale di 3 chilometri che, partendo dal centro storico di Ala, entra in Valbona, fino alla località Bersaglio, ci sono tematiche come l’astronomia, le scienze della terra, la fauna e la flora, i monumenti, la storia e le attività locali. Si passa dalle scoperte archeologiche, alle forme – rocce, monti e valli – del paesaggio circostante, alla porzione di cielo visibile a occhio nudo nelle notti stellate, agli abitanti del bosco e alle specie floristiche, nonché alla produzione di sete e velluti e a quella che era un tempo una storica “via del contrabbando”. Prende il nome dal punto di arrivo scelto per l’itinerario, il Tiro al Bersaglio distrettuale di Ala, inaugurato nel 1884 e utilizzato dalla Compagnia dei bersaglieri territoriali (Standschützen) per le esercitazioni.

Nove tappe volute dall’amministrazione comunale di Ala, e realizzate in collaborazione con gli esperti della Fondazione Museo Civico di Rovereto e dall’Associazione Memores, che danno il via ad una più ampia collaborazione del Comune di Ala con la Fondazione Museo Civico, che proseguirà nei prossimi mesi con la realizzazione di nuovi itinerari, come quello del sentiero dei Busoni, ma anche promuovendo i percorsi attraverso la proposta didattica del Museo, e con passeggiate tematiche con gli esperti, aperte al pubblico.

Il percorso “al Bersaglio” è stato pensato infatti per diventare una “aula all’aperto” per le scuole di Ala, dove i docenti possano sviluppare percorsi didattici su più discipline (dalla storia alla scienza) proprio grazie alla cartellonistica realizzata dalla Fondazione Museo Civico e da Memores.