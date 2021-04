Covid in Trentino: 1 decesso, 85 nuovi contagi ma anche altre 130 guarigioni

Covid, l’anno si chiude con altri 9 decessi e 527 nuovi casi

Anche nell’ultimo giorno dell’anno non si inverte la rotta del contagio da Covid-19 in Trentino, sono infatti 9 le vittime e 527 i nuovi positivi identificati dai test molecolari e da quelli antigenici riportati oggi dal bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nel dettaglio, i nuovi casi risultati positivi al tampone molecolare sono […]