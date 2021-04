Coronavirus in Trentino: ecco i dati di martedì 20 aprile

Coronavirus, dimessi gli ultimi ricoverati in Trentino

Ancora buone notizie sul fronte della pandemia in provincia di Trento, dopo tanto tempo, anche gli ultimi pazienti Covid 19 sono stati dimessi. Nessun ricovero dunque nelle strutture ospedaliere trentine e, allo stesso tempo, nessun decesso nelle ultime 24 ore, come conferma il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Torna a salire invece […]