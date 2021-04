È deceduto padre Giovanni Rizzi, missionario trentino a Taiwan

Stasera la veglia mariana, e il pellegrinaggio va in streaming

Quest’anno, per via dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile organizzare il pellegrinaggio diocesano a Lourdes, guidato dal vescovo Lauro, che tradizionalmente cade ogni primo fine settimana di settembre. Un’assenza triste ma necessaria, viste le limitazioni in atto, che però l’arcivescovo Lauro proverà a colmare guidando, nella serata di oggi, venerdì 4 settembre, una preghiera mariana dalla […]