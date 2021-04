Scuole superiori: da lunedì 26 aprile le prime classi in presenza al 100%

Stamattina il ritorno a scuola per 45 mila studenti

Sono circa 45 mila i bambini e ragazzi in Trentino che oggi sono ritornati alla scuola in presenza, si spera non temporaneamente, per la settimana corta che li accompagnerà fino alle vacanze di Pasqua, che per gran parte degli istituti scattano mercoledì 31 marzo. Nonostante per il Trentino sia stata confermata la “zona rossa“, la […]