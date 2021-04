Cosa ci fa una panchina gialla gigante tra i filari di Groppello a Romallo

La grande panchina gialla tra i vigneti a Romallo

Tra i meli in fiore e i filari di Groppello a Romallo è apparsa da poco una gigante panchina gialla. Alta più di due metri, si affaccia sulla generosa terra coltivata.

Di cosa si tratta? L’installazione fa parte del Big Bench Community Project, nato con l’obiettivo di sostenere le piccole comunità e i loro artigiani: colorata di giallo come la luce del sole che bacia i vigneti, è la prima opera di questo genere in Trentino, la numero 132 in tutta Italia.

Un progetto lanciato da Chris Bangle, che ha preso forma dalle sue “Grandi Panchine”, ormai un’attrazione simbolo dell’Alta Langa: la prima con questo particolare disegno è stata realizzata nel 2010 dall’artista americano sul terreno della Borgata a Clavesana, sua residenza e studio, come installazione affacciata sul paesaggio e accessibile ai visitatori. Il BBCP nasce per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni fuori scala: l’idea a non è inedita, ma lo è il contesto. Il cambio di prospettiva dato dalle dimensioni della panchina fa sentire chi vi siede come un bambino, capace di meravigliarsi della bellezza del paesaggio con uno sguardo nuovo.

Le attività del BBCP – a carattere esclusivo senza fini di lucro – prevedono sia il supporto tecnico a chi vuole costruire una nuova Grande Panchina ufficiale, sia la collaborazione con le eccellenze dell’artigianato locale per realizzare prodotti a esse ispirati, che possano dare un piccolo contributo all’economia e al turismo locali, nel segno dello spirito positivo che le Grandi Panchine portano in questa zona.