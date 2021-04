Trento In Difesa Di: i diritti umani al centro del secondo seminario

Si svolgerà venerdì 30 aprile dalle 17.30 alle 19.30 la seconda parte del seminario “Verso Trento Città In Difesa Di”, organizzata dal Nodo Trentino Città In Difesa Di, sulle iniziative e gli strumenti europei per la difesa dei diritti umani e di chi li difende. Si parlerà di strumenti e soluzioni per concretizzare meccanismi di difesa per i Difensori dei Diritti Umani (Human Right Defenders), a partire dalla Colombia, caso emblematico di genocidio politico di attiviste/i, giornaliste/i, leader comunitari e sociali, fino ad arrivare in Europa ed in Italia, per analizzare le situazioni di critica dei meccanismi di criminalizzazione della solidarietà e privatizzazione delle risorse.

Ospite dell’incontro sarà Yohana Lopez della Commissione Interecclesiale di Justicia y Paz Colombia – organizzazione impegnata da oltre 30 anni nell’accompagnamento delle comunità nei luoghi di conflitto e nella costruzione di zone umanitarie e di biodiversità per la salvaguardia delle comunità indigene, contadine ed afrodiscendenti. Insieme a lei, Francesca Nugnes di Peace Brigates Internacional (PBI) Colombia, e Simona Fraudatario del Tribunale Permanente dei Popoli, che si sta occupando della stesura della prossima sessione del TPP dedicata al Genocidio Colombiano.

Nella seconda parte del seminario “Dagli enti locali all’Europa: azioni concrete per una Città In Difesa Di” dedicata a Strumenti ed Iniziative ed introdotta da Selene Greco di Un Ponte Per, saranno invece presenti i rappresentanti della spagnola REDS Natalia Biffi, REDS- Solidariedad Para la Transformacion Social (Barcelona) e Manuel J. Pérez Galé – Cap de la Unitat de Cooperació, Solidaritat, Pau, Mediació i Restauració Comunitària, e Laura Battistin – Head of Secretariat at ProtectDefenders.eu (EU Mechanism for Human Rights Defenders), per approfondire i meccanismi che l’Unione Europea mette a disposizione per la protezione di difensori di diritti umani in pericolo.

Il seminario online si può seguire attraverso la piattaforma Zoom (inviare richiesta di link scrivendo una e-mail all’indirizzo redazioneyaku@gmail.com) o sui canali YouTube di Yaku e sulle in difesa di, città, yaku, diritti umani, colombia

e della Rete In Difesa Di.